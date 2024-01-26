İnternet dolandırıcılarına Sibergöz-18 operasyonunda 28 gözaltı

9 ilde internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik düzenlenen 'Sibergöz-18 operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde." dedi.

"ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAKLAR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "9 ilde internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-18' operasyonunda 28 şüpheli yakalandı. Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar"