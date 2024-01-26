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İnternet dolandırıcılarına Sibergöz-18 operasyonunda 28 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde düzenlenen eş zamanlı 'Sibergöz-18' operasyonunda 28 şüpheli yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, açıklamasında sanal devriyelerin dolandırıcılara göz açtırmayacağını belirtti.

9 ilde internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik düzenlenen 'Sibergöz-18 operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde." dedi.

"ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAKLAR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "9 ilde internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-18' operasyonunda 28 şüpheli yakalandı. Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Dolandırıcılık Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Teknoloji Haberler

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Yorumlar (1)

Mustafa Büyük:

Canı gönülden teşekkür ediyorum elleriniz dert görmesin inşallah

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