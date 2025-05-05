İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Suç Örgütleri Operasyonu Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Suç Örgütleri Operasyonu Açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bu operasyonlar, suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin kararlılıkla mücadelelerine devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 43 şüpheli tutuklandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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