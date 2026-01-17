İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla üradığımız 12 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 5 suçluyu toplamda 17 suçluyu, Almanya (6), Irak (2), Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yapılan...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ve ulusal seviyede aranan 5 suçlu olmak üzere toplamda 17 suçlunun uluslararası operasyonlar sonucunda Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla üradığımız 12 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 5 suçluyu toplamda 17 suçluyu, Almanya (6), Irak (2), Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yapılan ortak operasyonlar ve çalışmalarla ülkemize getirdik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa