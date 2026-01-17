Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ve ulusal seviyede aranan 5 suçlu olmak üzere toplamda 17 suçlunun uluslararası operasyonlar sonucunda Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla üradığımız 12 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 5 suçluyu toplamda 17 suçluyu, Almanya (6), Irak (2), Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yapılan ortak operasyonlar ve çalışmalarla ülkemize getirdik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

