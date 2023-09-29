Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları...

3. Sayfa Haberleri

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandı.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı 3. Sayfa Haberler

title