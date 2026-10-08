İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşımıza ulaşmak için ekiplerimiz tüm imkânlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temennimiz, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması ve çalışmaların sevindirici haberlerle sonuçlanmasıdır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşımıza ulaşmak için ekiplerimiz tüm imkânlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşımıza ulaşmak için ekiplerimiz tüm imkanlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temennimiz, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması ve çalışmaların sevindirici haberlerle sonuçlanmasıdır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı