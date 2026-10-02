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İçişleri Bakanı Çiftçi, Soma'daki maden göçüğünde ölenler için başsağlığı diledi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı mesajı yayımladı. Çiftçi, yaralılara acil şifa dilerken ölenlerin ailelerine ve çalışma arkadaşlarına sabır temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten korusun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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