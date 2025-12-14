İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 20 suçlu ile ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa