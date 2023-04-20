İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çankırı'da trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı öncesinde Çankırı'da düzenlenen trafik denetimine katılarak, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları noktasında hatırlatmalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çankırı'da Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen trafik denetimine katıldı. Çankırı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen denetimde Bakan Yardımcısı Ersoy, sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak çocuklara kırmızı düdük hediye etti. Denetimde Ersoy'a Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da eşlik etti. - ÇANKIRI