İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
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İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
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Hindistan'da içinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü. Kalkıştan hemen sonra meydana gelen kazada yolcu uçağının düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'da içinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü. Kalkıştan hemen sonra meydana gelen kazada yolcu uçağının düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

230'U YOLCU, 12'Sİ MÜRETTEBAT

Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 242 kişi bulunuyordu. Bölgeden gelen görüntülerde havaya yayılan yoğun siyah duman dikkat çekti.

LONDRA'YA GİDİYORDU

Uçuşun Air India 171 seferi olduğu belirlendi. Çevrimiçi uçuş takip sistemlerinde, bu seferin Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 13.10'da kalkarak Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmesi planlanan bir uçuş olduğu görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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