İçerik üreticisi canlı yayın yaparken silahlı saldırıya denk geldi

İzmir'de "İlk İnsan" isimli bir içerik üreticisinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın, korku dolu anlara sahne oldu. Yayın sırasında aniden duyulan silah sesleri, hem içerik üreticisini hem de izleyicilerini panikletti.

Edinilen bilgilere göre, yayın devam ederken kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişiler çevreye rastgele ateş açtı. O anlarda duyulan silah sesleri, saniye saniye yayına yansıdı.

KAÇARKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

Görüntülerde, silah seslerinin ardından içerik üreticisinin ve çevresindekilerin büyük panik yaşadığı, maskeli saldırganların ise kaçarken kameraya yakalandıkları görülüyor.