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Çin'de amonyum nitrat yüklü kamyonda patlama: 2 ölü, 4 yaralı

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde amonyum nitrat yüklü bir kamyonun çarpışma sonucu patlamasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlama güçlü bir şok dalgası yaratırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde amonyum nitrat yüklü kamyonda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Doğu Ujimqin'de amonyum nitrat yüklü bir kamyon başka bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından amonyum nitrat yüklü kamyonda yangın çıktı. Dakikalar sonra kamyonda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamanın güçlü bir şok dalgasına neden olduğu görüldü. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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