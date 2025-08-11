İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yıllara meydan okuyan sesiyle izleyicilere müzik ziyafeti sunan Tatlıses, repertuvarındaki sevilen parçalarla adeta kulakların pasını sildi. Binlerce kişinin coşkuyla eşlik ettiği konser, sanatçının müzik yolculuğundaki unutulmaz anlara bir yenisini ekledi.

SAHNE ÖNCESİ NEŞELİ SOHBET

Konser öncesi kulisinde basın mensuplarını ağırlayan 73 yaşındaki Tatlıses, keyifli ve samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerden birinin "Mal varlığınızı torunlarınıza bırakacağınızı söylemiştiniz" sorusu üzerine usta sanatçı, esprili üslubuyla dikkat çeken bir yanıt verdi, "Torunlarımı bırak, torunları ya. Abi ben genç kızları kaçırıyorum, onlar da 'Benim torunum morunum' deyince kaçıyorlar. Hadi başka konulara geçelim."

Tatlıses, sahnede hem müzikal performansı hem de esprileriyle izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı. Alkışlar eşliğinde tamamlanan konser, Harbiye'deki yaz konserleri arasında hafızalara kazınacak bir gece olarak yerini aldı.