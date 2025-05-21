Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE KAYYUM

Soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı olan firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun daha önce el konulan şirketine kayyum atandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosyası kapsamında hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçları kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama çıkartılan ve malvarlığına Sulh Ceza Hakimliğince el konulan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerinde yapılan incelemeler ve dosya kapsamında şüpheli hakkındaki tespitler neticesinde; şüphelinin el konulan şirketlerine , talep doğrultusunda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanması kararı verilmiştir."

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Şüpheli Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSefs:

TÜRKİYE DE BİR TEK İSTANBUL BELEDİYESİNDEMİ YOLSUZLUK VAR ACABA,NEDEN DİGER İLLERDE AKP VE MHP BELEDİYELERDE BU SORUŞTURMALAR YAPILMIYOR,EGER ADALETİNİZ GERCEKSE HADİ GİRELİM BAKALIM....

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

bir adam telefonunu neden gizler? kameralara bant , sinyal kesici neden kullanır ?

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

İBB değil de İHB(İstanbul hırsızlar birliği!) olmuş sanki....

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Haber Yorumlarıufo:

zaten hırsızlığı yolsuzluğu kayyum atayarak yapıyorlar milletin malına çöküyorlar hani ne diyorlardı çalıyor ama çalışıyor şimdi çalışmıyorda

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

İstanbul nimrt nimet ye ye bitmez

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