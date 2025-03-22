İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 91'e Çıktı
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 91'e ulaştı. Firari İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaparken yakalandı.
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 91'e yükseldi. Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa