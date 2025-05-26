İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda 19 kişi tutuklandı

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda 19 kişi tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 46 kişiden aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da olduğu 19 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 46 kişiden 7'si tutuklanırken; 10 kişide adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda sıcak bir gelişme yaşandı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 46 kişiden 36'sı tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 10 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCHP Savar:

oh yeah adamın

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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

yapılan daireleri chplilere verirken iyimiydi. çakallar

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

Beytulmala uzanan eller kırılsın .

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Haber YorumlarıBlue Dream:

“ zulümle abat olan, adaletle berbat olur ” Yunus Emre

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