İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı.
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı.
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa