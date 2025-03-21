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İBB soruşturmasında yeni detaylar! Gizli kasa olan 4 isim deşifre oldu

İBB soruşturmasında yeni detaylar! Gizli kasa olan 4 isim deşifre oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın gizli kasa olarak Murat Ongun ve Fatih Keleş'e bağlı hareket ettikleri, bu 4 isim de İmamoğlu'yla doğrudan irtibat halinde olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında başkan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yöneltiliyor. Yolsuzluk dosyasıyla ilgili yeni detaylar oryaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN 4 AMACI

Yürütülen soruşturmada organize suç örgütü olarak nitelendirilen kişilerin; suçtan gelir elde ettiği, suç gelirini akladığı, suç geliri ile örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, başta İmamoğlu olmak üzere örgütü yöneticilerinin kişisel servet edindiği ifade edildi.

"CHP'Yİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Soruşturmada organize suç örgütü olarak adlandırılan kişilerin, elde edilen suç gelirlerini CHP için kullandığı, partinin belediye ve milletvekili adaylarını belirleyerek parti yönetimini ele geçirmek ve bu doğrultuda kamuoyunu manipüle etmek şeklinde hareket ettiği belirtildi.

"İMAMOĞLU DOĞRUDAN 5 KİŞİYİ YÖNETİYORDU"

Yürütülen soruşturmada organize suç örgütünün lideri olarak nitelendirilen Ekrem İmamoğlu'nun birinci halkada Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı 5 kişiyi doğrudan sevk ve idare ettiği ifade edildi.

GİZLİ KASALAR DEŞİFRE OLDU

Öte yandan; savcılığın soruşturmasında 4 isim "gizli kasa" olarak nitelendirildi. Gizli kasa olarak faaliyet gösterdiği ifade edilen; Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte hareket ettiği, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın ise Murat Ongun üzerinden hareket ettiği belirtildi.

DOSYADA KİMLER YER ALIYOR

"Suç örgütü" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1- Ekrem İmamoğlu,

2- Murat Ongun,

3- Murat Çalık,

4- Tuncay Yılmaz,

5- Fatih Keleş,

6- Emrah Bağdatlı,

7- Mustafa Nihat Sütlaş,

8- Murat Kapki,

9- Orçun Muhittin Yılmaz

10- Hüseyin Köksal,

11- Adem Soytekin,

12- Ali Nuhoğlu,

13- Ertan Yıldız,

14- Ali Gül,

15- Zafer Gül,

16- Serdal Taşkın,

17- Barış Kılıç,

18- Servet Yıldırım,

19- Mehmet Erdoğan,

20- Güldem Işık,

21- Ceyda Kıryak,

22- Kadir Öztürk,

23- Ömür Yılmaz,

24- Merthan Açıl,

25- Tolga Özgen,

26- Erhan Uslu,

27- Hakan Atınç Dayıgil,

28- Murat Kanbur,

29- Emre Serkan Bayraktar,

30- Vahit Doğan,

31- Fatoş Ayık,

32- Hüseyin Ekrem Fidan,

33- Seda Hoşel Kiraz,

34- Sergen Kurt,

35- Yusuf Yüce,

36- Ercan Saatçi,

37- Mehmet Muhittin Palazoğlu,

38- Furkan Remzi Ceylan,

39- Süleyman Atik,

40- Hakan Karanis,

41- Elif Güven,

42- Nihat Uçan,

43- Birsen Şahin,

44- Canan Mümüklü,

45- Can Akın Çağlar,

46- Cemal Ufuk Karakaya

47- Buğra Gökçe,

48- Kağan Sürmegöz,

49- Bayram Taşkın,

50- Ebru Yılmazlar,

51- Gürkan Akgün,

52- Murat Abbas,

53- Doğan Hamit Doğruer,

54- Halit Burak Atalan,

55- Bilal Önver,

56- İlker Durademir,

57- İpek Elif Atayman,

58- İlknur Taşdelen,

59- Burak Arslan,

60- Samih Asan

61- Emrah Öksüz,

62- Onur Buğra Subaşı,

63- Eyüp Subaşı,

64- Gülşah Subaşı,

65- Ahmet Köksal,

66- Serhat Kapki,

67- Yusuf İlbak,

68- Ali İlbak,

69- Murat İlbak,

70- Mustafa İlbak,

71- Umut Şenol,

72- Mete Sarısaltun,

73- Edip Cenk Ünalerzen,

74- İrfan Karakaş,

75- İnan Boztaş,

76- Ahmet Taha Bilgin,

77- Kamil Timur Delibaş,

78- Alihan Aydın,

79- Alper Aydın

80- Alperen Aydın,

81- Ahmet Palazoğlu,

82- Kaan Ketenci,

83- Ahmet Hamdi Çiçek,

84- Hacı Ahmet Gül,

85- Serkan Öztürk,

86- Necati Özkan,

87- Kabil Taşçı,

88- Vedat Şahin,

89- Serdar Haydanlı,

90- Yaşar Çeri,

91- Emin Ferhat Ertek,

92- Harun Cengiz Beğenmez,

93- Hasan Öçsoy

94- Ahmet Çiçek,

95- Adem Tuncay,

96- Rauf Cem Istıranca,

97- Ömer Gürsoy,

98- Uğurhan Atma,

99- Özge Bağdatlı,

100- Fatoş Pınar Türker

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

Sayın CHP seçmeni, Açın gözünüzü. CHP mv SEZGİN TANRIKULUNUN, biliyorduk o yüzden öne çektik seçimi açıklamasına bakın. Rahmetli baykalın kızının açıklamasına bakın. Bırakın halk ile polisi karşıya getirmeye çalışanların gazına gelmeyin. Adam hırsız bırakın arkasında durmayı. Zira yarın sıra sizede gelecek bunlar unutulmayacak

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Okadar cok vergiler ödeniyor hadi bazi esnaflar vermesede beyin yakacak miktarlar akp min eline geçiyor. Alkolde 70% vergi. Elektrinik eşyalar da yüksek vergi telefon falan. Yurt dışı çıkış harcı var. Köprüler paralı. Maaşımdansa vergi kesiliyor. Hem Maaşımdan veriyorum gelir vergi hemde ürün alınca kdv ödüyorum. Bu paralarla son zamanlarda ne yapıldı. Sokak lambalari bilde degismiyorlar kap karanik ömrünü gecmis lambalari. Ceptelin feneri bile daha aydin

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bu para trafiğini oluşturan sistemi hangi üst akıl oluşturdu..

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Haber YorumlarıAlper Tunga:

Bilal paraları sıfırla oğlum derken polisler vatan haini İmamoğlu na gelince polisler kahraman öyle mi. Size iyi demlenmeler meleyin durun

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bak eko cugum, kasanin sifresini cozmusler... birak sana belediyeyi, artik sana yazar kada bile teslim etmezler...

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