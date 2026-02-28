Haberler

Arnavutköy'de döküm sahası yolunda kilometrelerce hafriyat kuyruğu

Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İBB'ye ait döküm sahasında yağış sonrası oluşan çamur nedeniyle harfiyat kamyonları kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Sürücüler, yoğun trafik ve çamur nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan İBB'ye ait döküm sahasında yağış sonrası oluşan çamur nedeniyle harfiyat kamyonları kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerce trafikte bekleyen kamyonlar nedeniyle yolda zaman zaman çift şeritli yoğunluk yaşanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Oluşan trafik yoğunluğu Bolluca-İhsaniye yolu arasında trafiğin tamamen kapanmasına neden oldu. Binlerce hafriyat kamyonunun oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki trafik havadan görüntülendi.

Arnavutköy Boluca Mahallesi'nde bulunan İBB'ye ait döküm sahası çevresinde özellikle yağışlı havalar sonrasında hafriyat kamyonu yoğunluğu caddeyi kullanan diğer araç sürücülerine ve kamyon şoförlerine oldukça zor anlar yaşatıyor. Zaman zaman tamamen kapanan caddede vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. İddiaya göre yağmurlu havanın ardından döküm sahası içinde oluşan yoğun çamurlaşma, kamyonların ilerlemesini zorlaştırdı. Döküm yapmak için alana girmek isteyen binlerce harfiyat kamyonu Boluca-İhsaniye yolu arasında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Zaman zaman çift şeritte bekleyen kamyonlar, aynı güzergahı kullanan diğer sürücülere de zor anlar yaşattı. Sollama yapmak isteyen araçların riskli manevralar yaptığı görülürken, oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Bazı anlarda yolun tamamen durma noktasına geldiği görüldü.

"Sabahtan beri 1 sefer boşaltamadık"

Saatlerce beklediklerini belirten harfiyat kamyonu şoförü Engin Şahin, yaşanan duruma tepki göstererek şunları söyledi, "Şimdi saat 08: 30'dan beri bekliyoruz. Şu an bir sefer daha yeni. Bir sefer sabah yüklendim, sabahtan beri bir sefer daha boşaltamadık. Daha da gidemedik. Hepsi çamur olmasından dolayı kaynaklanıyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
