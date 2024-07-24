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Hz. Muhammed'e hakaret eden adamın komşuları konuştu: 'İnançlara saygısı çok yoktu, inançsız bir insandı'

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İstanbul Avcılar'da, bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun komşuları, inanç konusunda sıkıntılı olduğunu ve inançlara saygısının olmadığını belirtti. Ayrıca, Kadiroğlu'nun vergi kaçakçılığı, kötü muamele ve özel belgede sahtecilik suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Hz. Muhammed'e hakaret eden adamın komşuları konuştu: "İnançlara saygısı çok yoktu, inançsız bir insandı"

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da, bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun komşuları konuştu. Komşuları, "İnanç konusunda çok sıkıntılıydı. Hiçbir şeye inanmıyordu" dedi. Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da bir sokak röportajında konuşan şahıs Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırması sırasında Hz. Muhammed'e hakaret etmişti. Daha sonra Zülfikar Kadiroğlu isimli şahıs yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından şahsın Avcılar'daki esnaf komşuları İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Şahsın inançlara saygısının az olduğunu söyleyen Muharrem Yıldız, "İnançları çok zıt bir insandı. Burada anlattıkları şeyler bize çok ters gelen şeyler. Zaten çoğu zaman sesini kesiyorduk, 'kapat bu konuyu' diyorduk. İnançları çok farklı olan bir insandı. İnançlara fazla saygısı yoktu, inançsız bir insandı" diye konuştu.

Öte yandan tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere toplamda 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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