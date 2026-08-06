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Çüngüş'te İnek Sahibini Yaraladı

Çüngüş'te İnek Sahibini Yaraladı
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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde huysuzlaşan inek, sahibini boynuzlayarak ağır yaraladı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde huysuzlaşan inek, sahibini boynuzlayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Çüngüş ilçesinde dün akşam saatlerinde Ahmet D., ineğini otlakta bağlamaya çalıştı. Huysuzlaşan inek, sahibini boynuzlayarak ağır yaraladı. Yaralı, Çüngüş Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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