Husumetlisi Tarafından Vurulan Şahıs Yaşamını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetlisi tarafından başından vurulan bir şahıs hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi tutuklandı.

Husumetlisi tarafından başından vurulan şahıs yaşam savaşını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetlisi tarafından başından vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kıraathane işlettiği öğrenilen Yusuf Akgün, husumetlisi olduğu öne sürülen K.G.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Yusuf Akgün kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Yusuf Akgün'ü çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Akgün, 2 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen bu gün sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırganın kaçış anı kamerada

Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın kaçışı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre rahat tavırlar sergilediği ve daha sonra ise koşar adımlarla kaçtığı yer aldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın faile K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.