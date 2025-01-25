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Husumetlilerine benzettikleri kişiyi sokak ortasında öldürdüler

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Bağcılar'da cerrahi maske takan 3 şüpheli, alacak-verecek meselesinden husumetli oldukları kişiye benzettikleri Veysel Şirin'i sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde dehşet veren bir olay yaşandı. Cami Yolu Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan olan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen Veysel Şirin'i (27) alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeliye benzetti.

BAŞKASINA BENZETİP ÖLDÜRDÜLER

Şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Veysel Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları ile olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan bıçaklı saldırı, sokaktaki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin, bina tırabzanlarına sıkıştırdıkları Veysel Şirin'i darp ettikleri, içlerinden birinin ise bıçakla Şirin'i yaraladığı anlar yer alıyor.

    Husumetlilerine benzettikleri kişiyi sokak ortasında öldürdüler
    Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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    Yorumlar (3)

    Haber YorumlarıMt Hercai:

    noluyor arkadaş yaa benzetip döversinde öldürmek nedir? gözü dönmüş köpek sürüsü musumuz??

    Yorum Beğen12
    Yorum Beğenme1
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    Haber YorumlarıZihni:

    İste, bunlar bep CHP nin işi dimi

    Yorum Beğen6
    Yorum Beğenme1
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    Haber YorumlarıAlkurt:

    Sevgili Devlet büyüklerimiz, arkadaş her taraf tarikatci, yozcu, tozcu, katil, hırsız, dini istismar eden Halil konakçı, camiler siyaset aracı yapma yeri ..vs doldu...Gidişat iyi değil...Yonetemiyorsaniz gidin lütfen. Gençler tüm bu olayların içinde yaşama hevesleri kırıldı, gelecekleri karardı, çoğu Ateist oldu Halil konakcilarin yüzünden,,,yazıktır gunahtir

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