Husumetlilerine benzettikleri kişiyi sokak ortasında öldürdüler

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde dehşet veren bir olay yaşandı. Cami Yolu Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan olan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen Veysel Şirin'i (27) alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeliye benzetti.

BAŞKASINA BENZETİP ÖLDÜRDÜLER

Şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Veysel Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları ile olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan bıçaklı saldırı, sokaktaki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin, bina tırabzanlarına sıkıştırdıkları Veysel Şirin'i darp ettikleri, içlerinden birinin ise bıçakla Şirin'i yaraladığı anlar yer alıyor.