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Husumetli Tarafından Vurulan Şahıs Hastaneye Kendi İmkânlarıyla Gitti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi tarafından topluklarından vurulan bir şahıs, yaralı halde kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan saldırgan tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi tarafından topluklarından vurulan şahıs, yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan saldırgan tutuklandı.

Olay, Zabıtan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen B.A. ile O.Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.A., tabancayla ateş ederek O.Ö.'yü 2 ayağının topuğundan vurdu. B.A. kaçarak uzaklaşırken, yaralanan O.Ö., kendi imkanlarıyla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastane polisin durumu karakol ekiplerine bildirmesi üzerine B.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabancayla yakalanan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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