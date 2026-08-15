Husi Saldırıları El-Muha Limanı'nı Vurdu: 7 Ölü, 16 Milyon Dolar Hasar

Yemen'in Taiz bölgesindeki El-Muha Limanı Müdürü Abdülmelik eş-Şarabi, İran destekli Husilerin 9 Ağustos'tan bu yana düzenlediği saldırılarda limanda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 16 milyon dolarlık maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Eş-Şarabi, saldırılar nedeniyle limandaki faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husilerin, son günlerde uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin kontrolündeki Taiz bölgesinde bulunan El-Muha Limanı'na yönelik saldırıları, bölgedeki denizcilik ve ticaret faaliyetlerinde aksaklık yaşanmasına neden oldu.

El-Muha Limanı müdürü Abdülmelik eş-Şarabi, yaptığı açıklamada, stratejik Babülmendep Boğazı yakınındaki limanda denizcilik ve ticari faaliyetlerin durdurulduğunu söyledi. Eş-Şarabi, 9 Ağustos'tan bu yana düzenlenen insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze saldırılarında limanın büyük ölçüde zarar gördüğünü ve tesiste yaklaşık 16 milyon dolarlık maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Saldırılarda limanın güvenlik güçlerinden 4, çalışanlardan ise 3 kişi olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda 6 ahşap teknenin ve limanın genişletilmesi çalışmalarında kullanılan bir dip tarama gemisinin de hasar gördüğü kaydedildi. Limandaki faaliyetlerin durdurulmasının ise bin 300 çalışanın geçimini etkilediği belirtildi.

Öte yandan Yemen hükümetine bağlı güçler, Husilerin son dönemde El-Muha Limanı ve çevredeki diğer noktaları hedef almak üzere 40 balistik füze ve 46 İHA'nın yanı sıra patlayıcı yüklü tekneler kullandığını açıkladı. Husiler ise limana yönelik saldırılarının, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin askeri yığınakları ve silah depolarını hedef aldığını savundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı