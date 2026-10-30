Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Husiler, Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme bölgesini hedef almadıklarını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husi sözcüsü Yahya Saree, Mekke bölgesini hedef almadıklarını ve bugün Suudi topraklarına saldırı düzenlemediklerini açıkladı. Saree, saldırıların petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldığını söylerken koalisyon, Mekke istikametine fırlatılan İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme bölgesini hedef almadıklarını belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler ve Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik sürüyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki'nin Husilerin Mekke-i Mükerreme bölgesi istikametine bir İHA fırlattığı, bu İHA'nın önlendiğini ve imha edildiği açıklamasına Husiler'den cevap geldi. Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Saree, bugün Suudi Arabistan topraklarını hedef alan herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini, ayrıca saldırıların "petrol tesislerini ve askeri üsleri" hedef aldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

Avrupa'yı sarsan istifa! Herkes kararı değil bu görüntüyü konuşuyor
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı