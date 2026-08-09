Husiler Aramco Rafinerisine Saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da Aramco rafinerisine gece saatlerinde saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde Aramco'ya ait rafineriye saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husiler, söz konusu saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak düzenlendiğini belirtti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise, sabah saatlerinde Cizan rafinerisinde yangın çıktığını doğrulayarak, yangının söndürüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Bakanlık, yangının çıkış nedenine ilişkin detay vermedi.

Rafineri Husi saldırısı nedeniyle kapalıydı

Günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan rafinerisi daha önce de Husilerin hedefi olmuştu. Suudi Arabistan tarafından 28 Temmuz'da yapılan açıklamada, Husilerin saldırısının ardından Cizan petrol rafinerisinin faaliyetlerini durduğu ve onarım çalışmalarının ardından tesisi ilk aşamada 15 Ağustos'a kadar yeniden faaliyete geçirmeyi planladığı aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı