Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco tesisine İHA ile saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın Necran kentinde ülkenin ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Husilerle bağlantılı kaynaklar, saldırının Suudi askeri uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiği iddiasına misilleme olarak düzenlendiğini öne sürdü. Saldırının tesiste hasara yol açıp açmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Suudi Arabistan makamları ve Aramco yetkilileri saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı