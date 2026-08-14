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Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco tesisine İHA ile saldırdı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentinde Aramco'ya ait bir tesise İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının, Suudi askeri uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiği iddiasına misilleme olduğu belirtildi; hasar bilgisi ve resmi açıklama henüz yok.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın Necran kentinde ülkenin ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Husilerle bağlantılı kaynaklar, saldırının Suudi askeri uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiği iddiasına misilleme olarak düzenlendiğini öne sürdü. Saldırının tesiste hasara yol açıp açmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Suudi Arabistan makamları ve Aramco yetkilileri saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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