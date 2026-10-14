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Husiler, Aramco tesislerine ve Riyad havalimanına saldırı yaptığını duyurdu

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Husiler, Suudi Arabistan'da Dhahran'daki Aramco tesisleri, Riyad havalimanı ve bir Aramco rafinerisine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Askeri sözcü Yahya Saree, balistik ve seyir füzeleriyle insansız hava araçlarının kullanıldığını, hedeflerde yıkım ve yangın çıktığını söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Dhahran kentinde bulunan Aramco tesislerine, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na ve Riyad'daki Aramco rafinerisine saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam ediyor. Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Dhahran kentindeki petrol ve doğal gaz şirketi Aramco tesislerini, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı ve Riyad'daki bir Aramco rafinerisini hedef aldıklarını belirtti. Saree, "Bu operasyonda çok sayıda balistik ve seyir füzesi ile insansız hava araçları kullanıldı. İsabetli vuruşlar yapılarak hedef bölgelerde yıkım meydana geldi ve yangınlar çıktı" diye konuştu. Saree, Husiler'in Suudi Arabistan'ın havalimanlarına ve petrol tesislerine yönelik saldırıları sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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