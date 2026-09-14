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Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan petrol tankerinde yangın çıktı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda süper tanker olarak adlandırılan bir petrol tankerinin mayına çarptığını ve tankerde yangın çıktığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda süper tanker olarak adlandırılan bir petrol tankerinin mayına çarptığını ve tankerde yangın çıktığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda 2 ile 3 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip Algaya adlı süper tanker mayına çarptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde geçişe kısıtlanmış bir bölgede mayına çarptığını belirterek, tankerde yangın çıktığını aktardı. Devrim Muhafızları, yangını kontrol altına alma çalışmalarının başarısız olduğunu, geminin tamamının alevler içinde kaldığını belirtti.

Söz konusu güzergahın kullanılmasının tehlikeli olduğuna ilişkin uyarılar yapıldığını hatırlatan Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendi denetimlerinde olmaya devam ettiğini yineledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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