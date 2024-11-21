HÜRJET'in İkinci Prototipi Yeni Boyasıyla Uçuşa Geçti

Tusaş : "HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı"

ANKARA - Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından geliştirilen yeni nesil jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ikinci prototipi yeni boyası ile ikinci defa gökyüzüne havalandı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, HÜRJET, ikinci prototipi yeni boyası ile ikinci defa uçuş görüntülerini paylaşırken, görüntünün altına şu notu düştü; "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı."