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Hurdaya dönen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hurdaya dönen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp ardından tarım arazisine giren ve hurdaya dönen otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından tarım arazisine giren ve hurdaya dönen otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Hamdiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayberk Yılmaz (20) idaresindeki 41 E 8847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz ardından olay yerine sevk edilen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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