Hurdalıkta yangın Muğla'nın Menteşe ilçesinde hurdalık olarak kullanılan alanda bulunan malzemeler yandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde hurdalık olarak kullanılan alanda bulunan malzemeler yandı. Menteşe Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Bağlar Sokak üzerinde daha önce Paintball sahası olarak kullanılan alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi bilgi verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hurdalık alanda bulunan ahşap malzemeler ve lastiklerin tutuşması ile başlayan yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Orhaniye Bağlar Muğla 3. Sayfa Haberler

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