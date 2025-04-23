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Hurda Yüklü Tıra Ceza: Sürücü 3 Bin 65 TL Ödeyecek

Hurda Yüklü Tıra Ceza: Sürücü 3 Bin 65 TL Ödeyecek
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Hatay'da yasadışı bir şekilde yüklenen hurda demir nedeniyle tır sürücüsüne ceza kesildi. Trafiği tehlikeye atan tırın görüntüleri üzerine polis devreye girdi ve sürücüye 3 bin 65 TL ceza uygulandı.

Yürekleri ağza getiren hurda yüklü tırın sürücüsüne ceza

HATAY - Hatay'da trafik güvenliğini hiçe sayarak yüklenen hurda demir sonrası tır sürücüsüne 3 bin 65 TL cezai işlem uygulandı.

Payas ilçesinde; sabah saatlerinde D 817-03 karayolu üzerinde H.A. yönetimindeki 80 FY 341 plakalı hurda yüklü tır, üzerindeki yük devrilircesine trafikte ilerledi. Trafikteki diğer araç sürücülerini tedirgin eden ve trafiği tehlikeye düşüren aracın o görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları neticesinde tespit edilen tır, bulunarak sürücüsüne 2 bin 918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 3 bin 65 TL cezai işlem uygulandı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçilebilmesi için yük taşıyan sürücülerin taşıma kurallarına uymaları ve yük güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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