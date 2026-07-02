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Hurda yüklü kamyonun freni patladı, sürücü faciayı önledi

Hurda yüklü kamyonun freni patladı, sürücü faciayı önledi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hurda yüklü kamyonun rampada freni boşaldı. Soğukkanlı davranan sürücü, aracı su kanalına yönlendirerek muhtemel bir faciayı önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar oluştu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hurda yüklü kamyonun rampada freni boşaldı. Soğukkanlı davranan sürücü, aracı su kanalına yönlendirerek muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, İlkadım ilçesi Ataköy yol ayrımı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Horasan idaresindeki 78 AAB 022 plakalı hurda yüklü kamyon, rampa aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Başka araçlara ve yayalara çarpmamak için büyük çaba gösteren sürücü, kamyonu yolun sağında bulunan su kanalına yatırarak durdurdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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