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Hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonete ceza

Hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonete ceza
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Samsun’da kasasında hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonete cezai işlem uygulandı.

Samsun'da kasasında hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonete cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen kamyonetin sürücüsü tespit edildi.

Kamyonetin sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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