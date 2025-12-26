Haberler

Suriye'de cami patlamasında can kaybı 8'e yükseldi

Güncelleme:
Suriye'nin Humus şehrinde bir camide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. İlk incelemelere göre patlama, caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandı.

Suriye'nin Humus şehrindeki camide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını ifade etti.

Suriye'nin Humus şehrindeki Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının 8'e yükseldiğini, 18 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Suriye resmi haber ajans SANA'ya konuşan bir güvenlik kaynağı, ilk incelemelere göre patlamanın caminin içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerden kaynaklandığını ifade etti.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - HUMUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
