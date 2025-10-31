Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Etkinlikte Akar'ın kılıçla kesilen pastayı küçük bir çocuğa kılıçla yedirdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÜLÜMSÜYEREK KARŞILIK VERDİLER

Akar'ın söz konusu anlarda etrafındakilerle gülümseyerek sohbet ettiği ve protokol üyelerinin de gülerek karşılık verdikleri görüldü.