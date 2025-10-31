Haberler

Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın Kayseri'de katıldığı 29 Ekim resepsiyonunda küçük bir çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler gündem oldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Etkinlikte Akar'ın kılıçla kesilen pastayı küçük bir çocuğa kılıçla yedirdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÜLÜMSÜYEREK KARŞILIK VERDİLER

Akar'ın söz konusu anlarda etrafındakilerle gülümseyerek sohbet ettiği ve protokol üyelerinin de gülerek karşılık verdikleri görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Az daha sabret hulusimmmmm bekleeee

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Kendi ordusu tarafından esir edilmiş basiretsiz bir insan. Sonra da ödül olarak bakanlık verilmiş. Sonrası da böyle şovlar yapar elbette.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır
