Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi

İstanbul Kartal'daki Bölge Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın Hakim Aslı Kahraman'ı silahla vurduğu olayda bir detay dikkat çekti. Olay sırada odada yer alan ve Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan çaycının, Kılıçaslan'ın üzerine atlayarak ikinci kez ateş etmesini engellediği öğrenildi.

  • Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakim A.K., Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından silahla vuruldu.
  • Savcı M.Ç.K., hakime ateş ettikten sonra ikinci kez ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendi.
  • Savcı M.Ç.K. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesi'nde (istinaf) görevli üye kadın hakim A.K. (45), istinaftaki odasında takıntılı olduğu Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. (33) tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HAKİMİN DURUMU İYİ

Yaralı hakim, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kasığından yaralanan hakimin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem başlatılan savcının yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

GEÇMİŞTE BİRLİKTE GÖREV YAPMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenildi.

SAVCIYI, HÜKÜMLÜ ÇAYCI ENGELLEMİŞ

Öte yandan olaya ilişkin bir detay dikkat çekti. Odasında hakime ateş eden şüphelinin, ikinci kez ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtildi.

