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Hudut Kartalları 30.156 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattında arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren hudut kartallarının 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu. Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattında arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren hudut kartallarının 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 30.156 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Hudut Kartalları Jandarma Van Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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