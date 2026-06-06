Haberler

HSK üyesi Yurtsever, Tekirdağ'da yargı yöneticileriyle buluştu

HSK üyesi Yurtsever, Tekirdağ'da yargı yöneticileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever, Tekirdağ Adliyesi'ni ziyaret ederek yargı mensupları ve adliye yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde yargı hizmetlerinin işleyişi ve adalet hizmetlerinin etkinliği değerlendirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever, Tekirdağ Adliyesi'ni ziyaret ederek yargı mensupları ve adliye yöneticileriyle bir araya geldi.

HSK 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever'in dün Tekirdağ Adliyesi'nde çeşitli temaslarda bulunuldu. Yurtsever, ilk olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol'u makamında ziyaret etti. Görüşmede adliyede yürütülen çalışmalar, yargı hizmetlerinin işleyişi ve adalet hizmetlerinin etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yurtsever daha sonra Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman ile bir araya geldi. Görüşmede adli teşkilatın mevcut durumu, yargı hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ve kurumsal işleyiş konuları ele alındı.

Programda Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Eray Pınar'ı da ziyaret eden Yurtsever, idari yargı alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde adli ve idari yargı hizmetleri, yargı teşkilatının işleyişi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Tekirdağ Adliyesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan HSK Üyesi Yurtsever'in, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

Büyük gerginlik! Özgür Özel, makam aracına alarak kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Bunları kimse denetlemiyor mu? Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın

Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi

Baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı, sonu kanlı bitti
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Fenerbahçe'de büyük gün! Toplam borç belli oldu
Kızını da yanına alan Kim Jong Un'dan dünyaya 10 bin tonluk gözdağı

Kızını da yanına alan Kim'den dünyaya 10 bin tonluk gözdağı