Haberler

Kâhta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay göreve başladı

Kâhta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay göreve başladı. Atalay, adaletin etkin ve hızlı işlemesi için çalışacaklarını belirtti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay, yeni görevine başladı.

Kararname doğrultusunda, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Ankara'nın Polatlı Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çetin Atalay ise Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Başsavcı Atalay'ın, ilçedeki adli süreçlerin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla koordinasyon çalışmalarına vakit kaybetmeden başladığı öğrenildi.

Kahta gibi köklü ve huzurlu bir ilçede görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başsavcı Mehmet Çetin Atalay, "Kahta ilçemizde adaletin tesisi, hukukun üstünlüğünün korunması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine en şeffaf, en hızlı şekilde ulaşması adına tüm yargı mensuplarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışacağız." dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Canlı yayına damga vuran itiraf!
3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

Dönerin fiyatını duyan ekipler soluğu dükkanda aldı! Fatura ağır oldu
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltı öncesi dikkat çeken anlar! Haluk Levent böyle görüntülendi
Altında büyük şok! 17 ay sonra ilk kez bu seviye görüldü

Altına yatırım yapanlar şokta! 17 ay sonra bir ilk yaşandı
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi