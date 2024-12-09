Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı

ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı

 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu

İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık
Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

Hopa'da Dereye Uçan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hopa'da Dereye Uçan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hafif ticari aracın kontrolden çıkarak dereye uçtuğu olayda, sürücü Cansu Tekin'in durumu ağır.

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Hopa ilçe merkezine bağlı Sundura Mahallesi'nde meydana geldi. Cansu Tekin (28) yönetimindeki 08 ABP 918 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sundura Deresi'ne uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Cansu Tekin ve yolcu konumundaki Figen Parlak (34), ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak araçta bulunan diğer yolcu Tuğba Aydın (40) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Cansu Tekin'in durumunun ise ağır olduğu kaydedildi

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Radarda olağan dışı hareketler
img

Devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
img

Sokaklarda kutlama yapan Suriyelilere seslendi: Kardeşlerim size yılbaşı sürprizim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.