Hong Kong'taki Yangın Faciasında Can Kaybı 83'e Yükseldi

Güncelleme:
Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bir gökdelende çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e ulaştı. Yangın sırasında 76 kişi yaralanırken, yaklaşık 300 kişiden haber alınamıyor. Yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'ta 31 katlı gökdelende çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde tadilat çalışması sırasında "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende çıkan yangında can kaybı arttı. Hong Kong İtfaiye Teşkilatı, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 83 yükseldiğini belirterek, 79 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Yangın faciasıyla ilgili 3 gözaltı

Binanın bakımını yapmak üzere sözleşme yapılan Prestige Construction şirketinden 3 kişi "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınanların şirketin 2 yöneticisi ve 1 mühendislik danışmanı olduğunu belirterek, gözaltı nedeninin bakım sırasında güvenli olmayan malzemeler kullandıkları için "cinayet" suçlaması olduğunu aktardı.

Yaklaşık 300 kişi kayıp

Binanın bakım çalışması için dış cephesine kurulan bambu iskeleler çıkan yangının kısa sürede büyümesine ve hızla yayılmasına neden olmuştu. Yangında, 76 kişi de yaralanırken, yaklaşık 300 kişiden ise hala haber alınamadı. Yangının çıktığı sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu. - HONG KONG

