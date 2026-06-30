17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Murat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Honaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletiyle seyir halinde olan Murat Özer (17), sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Özer, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaşamını yitiren gencin cenazesi Honaz ilçesine öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı