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Hollywood yıldızı Jennifer Garner'ın arkadaşı yangında hayatını kaybetti

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ABD'nin Californiya eyaletini cehenneme çeviren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 53 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Garner, yangında zarar görenlere yardım eden bir arkadaşının da hayatını kaybettiğini söyledi. Garner, o anları anlatırken gözyaşlarını da tutamadı.

ABD'yi cehenneme çeviren yangın 4 gündür devam ediyor. Los Angeles'ta yangın sebebiyle 5 binden fazla ev tamamen yıkıldı. Bölgede 7 bin 500 itfaiyeci ise yangını kontrol altına alabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Bazı bölgelerde itfaiye musluklarında sular tükenirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın çabuk yayılıyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, 150 binden fazla insan yerinden oldu. Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Garner da yangında etkilenen ünlüler arasında. Garner, verdiği röportajda yangında zor durumda kalanlara yardım eden bir arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

"ZAMANINDA ÇIKAMADI"

MSNBC'ye verdiği röportajda Garner, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Garner, hayatını kaybeden arkadaşıyla ilgili "Bir arkadaşımı kaybettim. Zamanında çıkmadı." derken duygusal anlar yaşadı.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Luna, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağını belirtmişti.

Los Angeles Polis Departmanı Yardımcı Emniyet Amiri Dominic Choi de yangından etkilenen bölgelerde toplam 210 polisin kanun ve nizamı muhafaza etmek için görevlendirildiğini bildirmişti. Los Angeles Bölge İtfaiye Amiri Anthony Maroney, dün yangın alanında "dron ihlali" tespit ettiklerine dikkati çekerek, "Yangın bölgesinde dron uçurmak sadece tehlikeli değil aynı zamanda yasa dışıdır." uyarısında bulunmuştu.

Federal güçlerin dron uçuşlarını takibe alacağını aktaran Maroney, bu bölgelerde dron uçurulmasının tüm hava operasyonlarının askıya alınması anlamına geldiğini ifade etmişti. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

Hollywood yıldızı Jennifer Garner'ın arkadaşı yangında hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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