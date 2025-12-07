Haberler

Hollanda'da kimliği belirsiz dron paniği: F-35'ler havalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda Savunma Bakanlığı, hava sahasında görülen kimliği belirsiz bir dron nedeniyle iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını duyurdu. Dron, daha sonra hava sahasını terk etti ve acil bir tehdit oluşturmadı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildikten sonra iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını açıkladı.

Hollanda hava sahasında kimliği belirsiz bir dron tespit edildi. Hollanda Savunma Bakanlığı, tespit edilen dron nedeniyle iki F-35 savaş uçağının acil olarak havalandığını aktararak, dronun daha sonra Hollanda hava sahasını terk ettiğini ve acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Ülkedeki hava trafiğinin kesintiye uğramadığı bildirildi.

Bakanlık, dronun radyo veya transponder aracılığıyla hava trafik kontrolüne kimliğini açıklamadığını ifade ederek, savaş uçaklarının 24 saat boyunca hazır beklediğini ve tanımlanamayan uçakları durdurmak için dakikalar içinde havalanabileceğini vurguladı.

Olayın ardından Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-35, Volkel Hava Üssü'ne geri döndü. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülke şokta! Televizyon kanalını değiştiren askerleri karşısında gördü
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.