Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi

İstanbul'da görenlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı. Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü, trafikte yol yüzünden tartıştığı başka bir sürücüye yapmadığını bırakmadı. Hollanda plakalı şahıs, önce tartıştığı sürücünün aracının önünü trafikte kesti.

Daha sonra otomobilinden inen şahıs, tartıştığı sürücünün aracına doğru sinirle yöneldi. Gurbetçi sürücü, bu kez de tartıştığı sürücünün aracına defalarca yumruk attı. Tartıştığı araca peş peşe yumruklar savuran sürücünün ayrıca küfür ve hakaretler ettiği de görüldü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar gurbetçi sürücüyü sakinleştirmek istese de çare olmadı. İstanbul Havadis isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre sürücü, bu kez de aracın aynalarından birini kırdı. Saldırıya uğrayan sürücü tarafından görüntülenen o anlar böyle kaydedildi.