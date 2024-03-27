Hollanda'da ırkçı lider Kur'an-ı Kerim'e saldırdı

Hollanda'nın Arnhem kentinde Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı ırkçı grubun lideri Edwin Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırısı nedeniyle gözaltına alındı.

Hollanda'da Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı ırkçı grubun lideri Edwin Wagensveld, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı. Hakkındaki kente giriş yasağına itiraz etmek üzere mahkemeye katılmak için geldiği Arnhem'de Wagensveld, köpek tasması taktığı Kur'an-ı Kerim'i sokakta yerde sürükledi. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları nedeniyle daha önce 6 ay kente girişi yasaklanan Wagensveld, provokatif eyleminin ardından gözaltına alındı.

Polis, Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırısı nedeniyle gözaltına alındığını belirtilerek, ne zaman serbest bırakılacağını açıklamadı. - AMSTERDAM