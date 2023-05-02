Hızını alamayan araç sürücüsü önce kadını ardından minibüse böyle çarptı O sırada yoldan geçen bir kadının minibüsün altında kaldığı öğrenildi Kağıthane'de hızla gelen otomobil, park halinde olan minibüse çarptı.

Hızını alamayan araç sürücüsü önce kadını ardından minibüse böyle çarptı

O sırada yoldan geçen bir kadının minibüsün altında kaldığı öğrenildi

İSTANBUL - Kağıthane'de hızla gelen otomobil, park halinde olan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. O esnada yoldan geçen yaşlı bir kadın minibüsün altında kaldığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla gelen 34 AGK 101 plakalı araç, park halinde olan 34 FIF 526 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. O esnada olay yerinden geçen yaşlı bir kadın devrilen minibüsün altında kaldığı öğrenildi. Yaşlı kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarıldı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen minibüs ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.