Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı: 12 asker yaralandı

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bir topçu mevzisine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 12 İsrail askeri yaralandı.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bir topçu mevzisine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 12 İsrail askeri yaralandı.

İsrail-Hizbullah çatışması ateşkes kararına rağmen devam ediyor. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki Shomera yerleşim yeri yakınlarındaki bir topçu mevzisine İHA saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda 12 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da başlayan 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu hava saldırıları ve ev yıkımlarıyla ateşkesi günlük olarak ihlal etmeye devam ederken, Hizbullah da İsrail güçlerine saldırılarını sürdürüyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
